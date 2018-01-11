«Автотор» начал выпуск нового фастбека KIA Stinger

Теперь на заводе в Калининграде помимо моделей cee’d, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul и Sportage, осуществляется сборка нового фастбека KIA Stinger. На последний в конце декабря была озвучена начальная стоимость.

На производственной площадке «Автотор» начали выпуск фастбека KIA Stinger, о чем официально сообщили в компании, отметив, что на заводе осуществляется крпуноузловая сборка модели.

Для покупки новый фастбек станет доступен в марте 2018 года. Для россиян автомобиль предложат с 2,0-литровым T-GDI, мощность которого составит 247 лошадиных сил и битурбированным 3,3-литровым агрегатом с отдачей 370 л.с.

Все версии автомобиля будут доступны с восьмискоростной автоматической коробкой.

О начальной стоимости KIA Stinger портал ТвоёАвто сообщал ранее, а цены на другие комплектации будут объявлены позже.