Повышение цен на внедорожник LADA 4х4 составило до 17 тыс. рублей

Аналитики агентства Автостат провели мониторинг цен на автомобили и установили, что повышение цен на внедорожник LADA 4х4 за последний год составило до 17 тысяч рублей. Так, популярный отечественный внедорожник за последнее время прибавил в цене от 8 до 16,9 тысяч рублей.

Самое большое изменение цены произошло в версии модели 4×4 Bronto, которая стала дороже на 16 900 рублей.

На восемь тысяч рублей стали больше ценники на трех- и пятидверную LADA 4×4 в исполнении «Стандарт».

Их цены теперь составляют 483 900 и 528 700 рублей соответственно.

Модификация Urban подорожала на 14 тысяч рублей. Также с начала этого года модельный ряд автомобилей АвтоВАЗа подорожал в среднем на 2,5%.