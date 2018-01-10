По закону водитель автомобиля обязан иметь при себе полис ОСАГО. Но бывают ситуации, когда забыл документы дома или действие страховки закончилось. В этом случае неизбежен штраф. О том, какой штраф за отсутствие страховки ОСАГО в 2018 году придется заплатить, расскажем в этой статье.

Что говорит закон

Согласно ПДД РФ, п. 2.1.1, водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов — документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;

документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид»;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.

Если нет полиса ОСАГО при себе

Если вы забыли дома документы, честно скажите об этом инспектору. За это нарушение согласно КоАП12.3 ч.2 вам выпишут предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Выбор штрафа зависит от того, как вы поговорите с инспектором.

«Забыл полис дома» = предупреждение или штраф 500 рублей.

Если водитель вообще не имеет при себе документов, список которых был выше, то инспектор вправе отстранить от управления автомобилем и отправить машину на штрафстоянку. Это помимо штрафа.

Если водитель не вписан в полис ОСАГО

Если водитель, который в момент проверки управляет автомобилем, не является владельцем и его данные не вписаны в полис ОСАГО, тоже придется заплатить штраф. Об этом четко указано в КоАП РФ, ст. 12.37 п.1 — «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Водитель не вписан в ОСАГО = штраф 500 рублей

Если полис ОСАГО просрочен или его вообще нет

Если вы забыли продлить ОСАГО или вообще не оформляли полис, то штраф будет выше — 800 рублей. Об этом также указано в КоАП РФ, ст. 12.37 п.2. Но тут еще есть нюанс: если водитель и владелец автомобиля — не один человек, то штраф взыщут с обоих. Собственник заплатит 800 рублей за отсутствие оформленного полиса ОСАГО, а сам водитель 500 рублей за управление автомобилем без страховки. Причем штраф могут выписать уже на следующий день после завершения срока действия полиса.

Забыл продлить или не оформлял полис ОСАГО = 800 рублей

Обычно полис ОСАГО оформляется на 1 год. Продлить его можно не ранее чем за 2 месяца до истечения текущего полиса. С 1 января 2018 года полисы ОСАГО имеют QR-код.

Если вы более года не оформляли страховку, то класс страхования возвращается в начальное положение, а коэффициент «бонус-малус» становится равным 1 — т.е. пропадает скидка за безубыточность. Обязательно планируйте продление страховки вовремя.

Если оформлял электронный полис ОСАГО

В 2017 году автовладельцам разрешили оформлять электронные полисы ОСАГО. Какой документ предъявлять в этом случае? Согласно N 214-ФЗ от 23 июня 2016 г. водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис обязательного страхования или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа и передавать соответствующий документ для проверки сотрудникам полиции». То есть наличие распечатки закреплено законодательно.

Обязательно распечатайте копию электронного ОСАГО и возите ее с собой. Иначе — штраф 500 рублей.

На что не имеет права инспектор

В конце 2014 года законодательно запретили снимать номера с автомобиля, если отсутствует страховка. В 2018 году водитель только платит штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Даже если у вас нет ОСАГО, сотрудники ГИБДД не имеют права:

задерживать и эвакуировать машину на штрафстоянку;

снимать номер;

запрещать управлять автомобилем и препятствовать дальнейшему движению;

требовать оплатить штраф на месте.

А вот составить протокол об административном правонарушении могут:

Когда можно не платить штраф

Но водитель без ОСАГО может не платить штраф, если: