По закону водитель автомобиля обязан иметь при себе полис ОСАГО. Но бывают ситуации, когда забыл документы дома или действие страховки закончилось. В этом случае неизбежен штраф. О том, какой штраф за отсутствие страховки ОСАГО в 2018 году придется заплатить, расскажем в этой статье.

Что говорит закон

Согласно ПДД РФ, п. 2.1.1, водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов — документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;

документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид»;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.

Рассмотрим, какой штраф за езду без страховки в 2018 году придется заплатить в каждом конкретном случае.

Если нет полиса ОСАГО при себе

Если вы забыли дома документы, честно скажите об этом инспектору. За это нарушение согласно КоАП12.3 ч.2 вам выпишут предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Выбор штрафа зависит от того, как вы поговорите с инспектором.

«Забыл полис дома» = предупреждение или штраф 500 рублей.

Если водитель вообще не имеет при себе документов, список которых был выше, то инспектор вправе отстранить от управления автомобилем и отправить машину на штрафстоянку. Это помимо штрафа.

Если водитель не вписан в полис ОСАГО

Если водитель, который в момент проверки управляет автомобилем, не является владельцем и его данные не вписаны в полис ОСАГО, тоже придется заплатить штраф. Об этом четко указано в КоАП РФ, ст. 12.37 п.1 — «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Водитель не вписан в ОСАГО = штраф 500 рублей

Если полис ОСАГО просрочен или его вообще нет

Если вы забыли продлить ОСАГО или вообще не оформляли полис, то штраф будет выше — 800 рублей. Об этом также указано в КоАП РФ, ст. 12.37 п.2. Но тут еще есть нюанс: если водитель и владелец автомобиля — не один человек, то штраф взыщут с обоих. Собственник заплатит 800 рублей за отсутствие оформленного полиса ОСАГО, а сам водитель 500 рублей за управление автомобилем без страховки. Причем штраф могут выписать уже на следующий день после завершения срока действия полиса.

Забыл продлить или не оформлял полис ОСАГО = 800 рублей

Обычно полис ОСАГО оформляется на 1 год. Продлить его можно не ранее чем за 2 месяца до истечения текущего полиса. С 1 января 2018 года полисы ОСАГО имеют QR-код.

Если вы более года не оформляли страховку, то класс страхования возвращается в начальное положение, а коэффициент «бонус-малус» становится равным 1 — т.е. пропадает скидка за безубыточность. Обязательно планируйте продление страховки вовремя.

Если оформлял электронный полис ОСАГО

В 2017 году автовладельцам разрешили оформлять электронные полисы ОСАГО. Какой документ предъявлять в этом случае? Согласно N 214-ФЗ от 23 июня 2016 г. водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис обязательного страхования или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа и передавать соответствующий документ для проверки сотрудникам полиции». То есть наличие распечатки закреплено законодательно.

Обязательно распечатайте копию электронного ОСАГО и возите ее с собой. Иначе — штраф 500 рублей.

На что не имеет права инспектор

В конце 2014 года законодательно запретили снимать номера с автомобиля, если отсутствует страховка. В 2018 году водитель только платит штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Даже если у вас нет ОСАГО, сотрудники ГИБДД не имеют права:

задерживать и эвакуировать машину на штрафстоянку;

снимать номер;

запрещать управлять автомобилем и препятствовать дальнейшему движению;

требовать оплатить штраф на месте.

А вот составить протокол об административном правонарушении могут:

Когда можно не платить штраф

Но водитель без ОСАГО может не платить штраф, если: