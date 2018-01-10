Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в РФ до 17%

Автомобильные эксперты проанализировав ситуацию с ценами на новые автомобили пришли к выводу, что в этом году на российском рынке будет наблюдаться рост цен на новые авто до 17%.

Как сообщает “Ъ”, причиной повышения цен будет инфляция и утильсбор, который повысили с начала года. Впрочем, сейчас многие автопроизводители уже подняли стоимость своих авто в среднем на 3-5%.

При этом дилеры прогнозируют дальнейший рост в 13-17%. Ряд компаний, официально представленных в России уже переписали ценники.

Так, некоторые автопроизводители объявили об удорожании своих авто еще в ноябре-декабре, а некоторые с 1 января.

Пока эти изменения цен составляют от 3 до 5%, но в дальнейшем прогнозируется еще большее удорожание до 17% по разным оценкам.