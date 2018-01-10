LADA Vesta в России прибавила в цене от 15 до 36 тыс. рублей‍

Российские аналитики из Автостат провели мониторинг цен на автомобили LADA Vesta и выяснили, что LADA Vesta за последний год прибавила в цене от 15 до 36 тыс. рублей в зависимости от версии и комплектации.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ повысил цены на ряд своих автомобилей и удорожание затронуло сразу несколько автомобилей, в том числе и Весту. При этом с 1 января 2018 года цены на автомобили компании выросли от 10 до 19 тысяч рублей.

Аналитики из Автостат, сообщают, что за последний года в базовой комплектации седан Веста стал дороже на 15 тысяч рублей, а топовое исполнении прибавило в цене сразу 36 тысяч рублей и теперь цена составляет 824 400 рублей.

Что касается универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross, то в их комплектациях Luxe/Multimedia и Luxe/Prestige ценники поднялись на 19 тысяч рублей, тогда как другие комплектации стали дороже на 15 тысяч. Среднее удорожание автомобилей составило 2,5%.