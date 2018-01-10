Российские подразделение премиальной марки опубликовало прайс на удлиненный кроссовер Lexus RX L. Первые поставки кроссовера стартуют ближе к лету 2018 года.

Так, 9 января были названы российские цены на 7-местный кроссовер Lexus RX L, который официально дебютировал в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Для российского рынка новинка будет предложена с бензиновым двигателем и полноприводной системой.

В базовом исполнении кроссовер обойдется по цене от 3,8 миллиона рублей, что окажется на 586 тысяч дороже, чем обычная версия с таким же списком оборудования.

В самой дорогой комплектации Lexus RX L оценили в 4 537 000 рублей.