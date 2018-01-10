Объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109, у которого пробег составляет всего 10 километров, появилось на сайте Auto.ru. Так, стало известно, что в Тольятти продают ВАЗ-2109 без пробега за три миллиона рублей.

Сумма в три миллиона рублей для отечественного автомобиля может оказаться рекордной. Впрочем, выставленный на продажу экземпляр имеет красный цвет и является экспортным вариантом.

Под его капотом располагается 1,3-литровый двигатель, мощность которого составляет 64 лошадиных силы.

Эта машина была выпущена в 1992 году и по заявлению продавца у нее ни разу не открывали задние двери и крышку багажника.

Отмечается, что ВАЗ-2109 не продается для эксплуатации, а отдаст его владелец только коллекционерам.