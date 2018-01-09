Зарубежные журналисты пообщались с представителями компании Aston Martin. Которые подтвердили выход нового среднемоторного спорткара. Как стало известно, в компании всерьез рассматривают возможность выпуска такого автомобиля.

Специалисты компании уже начали и разработку такого спорткара, но работы пока находятся на начальной стадии и завершаться они к 2021 году.

По словам представителей компании среднемоторный спорткар Aston Martin выйдет на рынок в 2021 году.

На автомобильном рынке новинка должна составить конкуренцию таким моделям как Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan и McLaren 720S.

Подробностей о проекте производитель пока не раскрывает, за исключением того, что в суперкаре будет установлен совершенно новый двигатель.