Nissan к автосалону в Детройте готовит новый концепт кроссовера

Компания Nissan на официальном канале распространила новый тизер, который анонсирует показ нового концептуального кроссовера. Презентация модели пройдет на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу уже на этой неделе.

Nissan к первому автосалону в текущем году подготовила нечто инновационное, но что именно будет представлено на мотор-шоу пока не понятно.

В тизере на несколько секунд показали новую модель с узкими фарами и радиаторной решеткой как у моделей Audi.

Также в видеоролике сделали упоминание Nissan Intelligent Mobility, а это может указывать на то, что автомобиль получит автономную систему вождения и широкие возможности по подключению к мобильным аппаратам и внешнему цифровому миру.

