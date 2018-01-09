На автосалоне в Детройте Mini представит новый хэтчбек и кабриолет‍

Британская марка MINI стала терять свои позиции и за последних три года у нее значительно просели продажи в США.

Ранее сообщалось, что в связи с падением продаж классических MINI, компания решила для рынка США выпустить несколько моделей электрокаров, которые сейчас набирают популярность.

Но пока в январе на автосалоне в Детройте будут представлены обновленные модели кабриолета Convertible и трехдверного хэтчбека Hardtop 2 Door.

В рестайлинговых моделях больших изменений не произойдет. По данным зарубежного портала Motor1, модели получат новую оптику и обновленный логотип марки.

Также изменения будут в моторной гамме и выхлопной системе, а это не прибавит мощности моторам, но они станут соответствовать экологическим нормам.

