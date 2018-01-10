В Hyundai подтвердили работу над конкурентом Ferrari и Porsche

Некоторое время назад стало известно о возможно появлении нового суперкара от Hyundai, который сможет побороться за покупателей суперкаров от Ferrari и Porsche. Между тем, в компании Hyundai подтвердили работу над конкурентом Ferrari и Porsche.

В общении с зарубежными журналистами представители компании рассказали, что инженеры действительно работают над новинкой, которая вероятнее всего будет выпускаться под брендом Genesis.

Новинка получит стилистику двехместного купе и будет приводится в движение гибридной силовой установкой, в составе которой расположится бензиновый двигатель и электромоторы.

Разрабатывают суперкар специалисты спортивного подразделения компании N.