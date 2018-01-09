Hyundai возглавил ТОП-10 лидеров сегмента кроссоверов в России

Лидером в сегменте кроссоверов и внедорожников стала марка Hyundai. За 11 месяцев прошлого года эта компания заняла долю в 12,5%.

По информации российского аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2017 года на российском рынке было продано 547,3 тысяч автомобилей сегмента SUV. Из этого количества 68,2 тысяч единиц принадлежит марке Hyundai.

Второе место в сегменте занимает Renault, которая немного уступила корейской компании и заняла долю в 12,3% с количеством 67,3 тысячи авто.

Третье место у Nissan — 52,8 тысячи кроссоверов и внедорожников, а доля японской компаний составила 9,6%.

Далее по списку следует Toyota и KIA с результатом 50,1 тыс. ед. (9,1%) и 33,4 тыс. ед. (6,1%).

В десятку попали следующие автопроизводители:

Volkswagen – 29,1 тыс. ед. (5,3%)

Chevrolet – 28,4 тыс. ед. (5,2%)

LADA – 25,9 тыс. ед. (4,7%)

Lexus – 19,5 тыс. ед. (3,6%)

Mitsubishi – 19,2 тыс. ед. (3,5%)

Самой продаваемой моделью стал кроссовер Hyundai Creta, который занял не только лидирующую позицию в сегменте SUV, но также и попал в ТОП-5 самых продаваемых моделей РФ.