Fisker рассекретила «убийцу» Tesla Model S с запасом хода 640 км‍

Еще один электрокар дебютировал в рамках выставки потребительской электроники, проходящей в Лос-Анджелесе. На этот раз Fisker представила свой новый электрокар EMotion с «дверями-бабочками».

Напомним, что компания Fisker была основана экс-дизайнером компании Aston Martin Хенриком Фискером, а электрический автомобиль Emotion стал первой моделью новой марки.

Этому автомобилю уже предрекают успех и его называют конкурентом американскому Tesla Model S.

Создавался Fisker Emotion с использованием большого количества алюминия и карбона, за счет чего четырехдверный автомобиль с купеобразным силуэтом кузова имеет относительно небольшой вес. В экстерьере стоит отметить задние двери типа «крылья бабочки».

Для покупателей Fisker Emotion будет предлагаться в пяти- или четырехместном исполнении с раздельными задними сидениями.

В интерьере новинки есть цифровая приборная панель, два сенсорных экрана мультимедийной системы, а опционально будет доступен еще один сенсорный экран, который расположится на спинках передних сидений.

Технические характеристики EMotion не рассекречивают, однако сообщают, что максимальная скорость составит 260 км/ч, а запас хода составляет 640 километров.

В серию новый электрокар отправится в следующем году, а его предварительная стоимость составит 130 тысяч долларов.