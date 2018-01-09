Инженеры BMW придумали способ дозаправки авто во время движения‍

В компании BMW решили установить новый рекорд Гиннесса по дрифту и на своем новом «заряженном» седане BMW M5 они по кольцу дрифтовали восемь часов.

BMW M5 проехал в дрифте 374,17 километра, и на этом событии присутствовали представители книги Гиннесса, которые и зафиксировали новый рекорд.

Стоит отметить, что для нового рекорда седан пришлось заправлять на ходу и это оказался очень рискованный шаг, поскольку машина двигалась на большой скорости в постоянном скольжении.

BMW M5 заправляли через специально разработанную систему, которая способна перекачивать топливо до 70 литров менее чем за минуту.

Сама заправка проходила вручную и как это все выглядит можно увидеть в видеоролике.

