Компания Toyota представила беспилотную мобильную платформу e-Palette‍

Японский автопроизводитель продемонстрировал новый концепт, который разрабатывался совместно с компаниями-партнерами, в числе которых Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut и Uber. Показ нового автономного концепта, получившего название e-Palette состоялся на выставке потребительской электроники CES 2018.

Новинка была показана с целью демонстраций технологий и будущих услуг автономной мобильности. Так, концепт представляет собой некую коробку, у которой есть колеса.

В перспективе такой e-Palette может иметь длину от 4 до 7 метров. За счет своих габаритов и форм, внутри концепта создали максимально доступное пространство.

Оснащен e-Palette полностью беспилотными технологиями, а его платформа в дальнейшем может быть использована как основа для передвижных магазинов, мобильных гостиниц или фургонов для доставки грузов.

По заявлению представителей компании тестирование подобного автомобиля начнется не ранее чем через три года.

