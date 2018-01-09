Японский автопроизводитель продемонстрировал новый концепт, который разрабатывался совместно с компаниями-партнерами, в числе которых Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut и Uber. Показ нового автономного концепта, получившего название e-Palette состоялся на выставке потребительской электроники CES 2018.
Компания Toyota представила беспилотную мобильную платформу e-Palette
09.01.2018 17:07
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Новинка была показана с целью демонстраций технологий и будущих услуг автономной мобильности. Так, концепт представляет собой некую коробку, у которой есть колеса.
В перспективе такой e-Palette может иметь длину от 4 до 7 метров. За счет своих габаритов и форм, внутри концепта создали максимально доступное пространство.
Оснащен e-Palette полностью беспилотными технологиями, а его платформа в дальнейшем может быть использована как основа для передвижных магазинов, мобильных гостиниц или фургонов для доставки грузов.
По заявлению представителей компании тестирование подобного автомобиля начнется не ранее чем через три года.
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