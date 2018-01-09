Флагманский кроссовер Audi Q8 запечатлен почти без камуфляжа‍

Дизайн внешности нового кроссовера Audi Q8 уже достаточно давно не является секретом, ведь новинку замечали в разных странах, в том числе и в России, причем производитель не прячет её под камуфляжем.

На этот раз партия шпиоснких снимков автомобиля, который практические не несет на себе камуфляжной пленки, была опубликована на сайте Autocar.

По предварительной информации презентация флагманского кроссовера немецкой марки будет проходить в начале этого года.

Серийный вариант модели может быть представлен на автосалоне в Детройте в январе или в Женеве в марте, причем вероятнее всего его дебют пройдет весной.

О моторной гамме новой модели достоверной информации нет. Как уже сообщалось не раз, концепт Audi Q8, представленный в начале 2017 года, был оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой расположился трехлитровый двигатель и электромотор.

Суммарная отдача установки составляет 449 л.с. Пару силовой установке составляет восьмискоростной автомат.