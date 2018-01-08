Названы самые популярные китайские автомобили с пробегом в России

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало самые популярные в России китайские автомобили с пробегом и как оказалось первое место в этом рейтинге занимает Chery.

По данным российских аналитиков в прошлом году за период январь-ноябрь было реализовано 67,5 тыс. легковых авто китайских автопроизводителей.

Этот показатель оказался на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них самыми продаваемыми оказались автомобили марки Chery – 22,1 тыс. ед. (+8%).

На втором месте оказалась марка Lifan – 16,2 тыс. ед. (+24%).

Третье позиция досталась Great Wall – 11,9 тыс. ед. (+7%), четвертая строчка оказалась за Geely – 11,6 тыс. ед. (+17%).

У остальных китайских марок продажи на вторичном рынке оказались очень скромными и они не превышают и 2 тыс. ед.