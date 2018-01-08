Компания Citroen обновила необычный электрокар E-Mehari‍

Компания Citroen для домашнего рынка обновила электрокар E-Mehari, который получил обновленный интерьер и жесткую крышу.

Ранее на рынке предлагался E-Mehari только в комплектации Soft Top. В этом исполнении у автомобиля присутствует съёмная тканевая крыша, но отсутствуют стекла на дверях.

С обновлением у E-Mehari дополнительно появилась комплектация Hard Top, в которой уже установлены полноценные двери и пластиковая крыша, которую легко можно снять.

В салоне обновленного E-Mehari, появилась акустическая система с Bluetooth и боковые подушки безопасности, а также система предупреждения о приближении пешеходов.

Силовая установка Citroen E-Mehari состоит из 68-сильного электрического мотора и комплекта батарей.

На одном заряде электрокар может проехать до 200 километров. Стоимость базовой версии E-Mehari с мягкой крышей составляет 19 500 евро, вторая модификация модели обойдется в 20 700 евро.