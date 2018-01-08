Представители компании Toyota в общении с зарубежными журналистами заявили о намерении расширить линейку комплектаций для пикапа Hilux. Как стало известно, Toyota выпустит люксовую версию пикапа Hilux 2018 модельного года.
Toyota выпустит люксовую версию для пикапа Hilux 2018
Для начала компания начнет продажи в Австралии обновленной версии пикапа, а позже предложит покупателям и люксовый вариант.
Официальных подробностей о проекте нет, а согласно предварительным данным, пикап в новом исполнении должен отличаться дорогими материалами отделки, а также расширенным списком доступного оборудования.
Появится ли «роскошный» вариант пикапа за пределами Австралии пока неизвестно. Напомним, что в экстерьере обновленного автомобиля появилась новая радиаторная решетка, новый передний бампер и противотуманные фары.
Моторная гамма осталась прежней и все также представлена 2.4, 2.8 и 2.7-литровыми двигателями. При этом после обновления у пикапа появилась внедорожная версия, которая получила название Rocco и отличается 18-дюймовыми колесными дисками, усиленной защитой нижней части кузова, а также вседорожными покрышками и максимальным списком оборудования.