Toyota выпустит люксовую версию для пикапа Hilux 2018‍

Представители компании Toyota в общении с зарубежными журналистами заявили о намерении расширить линейку комплектаций для пикапа Hilux. Как стало известно, Toyota выпустит люксовую версию пикапа Hilux 2018 модельного года.

Для начала компания начнет продажи в Австралии обновленной версии пикапа, а позже предложит покупателям и люксовый вариант.

Официальных подробностей о проекте нет, а согласно предварительным данным, пикап в новом исполнении должен отличаться дорогими материалами отделки, а также расширенным списком доступного оборудования.

Появится ли «роскошный» вариант пикапа за пределами Австралии пока неизвестно. Напомним, что в экстерьере обновленного автомобиля появилась новая радиаторная решетка, новый передний бампер и противотуманные фары.

Моторная гамма осталась прежней и все также представлена 2.4, 2.8 и 2.7-литровыми двигателями. При этом после обновления у пикапа появилась внедорожная версия, которая получила название Rocco и отличается 18-дюймовыми колесными дисками, усиленной защитой нижней части кузова, а также вседорожными покрышками и максимальным списком оборудования.