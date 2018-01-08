На автомобильном рынке США весной в продажу поступит новая версия популярного пикапа Ford F-150. Эта модель является самой популярной в США и автопроизводитель регулярно расширяет для неё комплектации и предлагает новые моторы.
250-сильный пикап Ford F-150 появится на рынке весной
08.01.2018 22:24
862 0
Так, самый продаваемый пикап страны получит новый дизельный 250-сильный мотор объёмом 3,0-литра.
Этот мотор может выдать 440 Нм крутящего момента и для него будет предлагаться только автоматическая 10-ступенчатая коробка передач.
В продажу пикап с новым мотором поступит весной этого года, тогда же будут названы и цены.
Напомним, что для пикапа Ford F-150 разработали спецверсию посвященную истребителю F-22 Raptor.
Комментарииcomments powered by HyperComments