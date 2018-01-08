250-сильный пикап Ford F-150‍ появится на рынке весной

На автомобильном рынке США весной в продажу поступит новая версия популярного пикапа Ford F-150. Эта модель является самой популярной в США и автопроизводитель регулярно расширяет для неё комплектации и предлагает новые моторы.

Так, самый продаваемый пикап страны получит новый дизельный 250-сильный мотор объёмом 3,0-литра.

Этот мотор может выдать 440 Нм крутящего момента и для него будет предлагаться только автоматическая 10-ступенчатая коробка передач.

В продажу пикап с новым мотором поступит весной этого года, тогда же будут названы и цены.

Напомним, что для пикапа Ford F-150 разработали спецверсию посвященную истребителю F-22 Raptor.