Компания GAC в Детройте покажет седан GA4 и кроссовер Enverge

Уже через неделю начнет работать первая автомобильная выставка в 2018 году, и она традиционно пройдет в Детройте. На мотор-шоу будут показаны как новые концепты, так и серийные модели, которые уже в 2018 году поступят в продажу.

О своем присутствии на выставке заявила и китайская компания GAC, которая покажет седан GA4 и концептуальный кроссовер Enverge.

Кроссовер специально разрабатывали для рынка США, но информации про него пока нет.

А вот про седан представительство китайского автопроизводителя уже раскрыло некоторые подробности. Как оказалось, GAC GA4 уже собирают в Китае и скоро модель поступит в дилерские центры.

«Четырехверка» получила следующие размеры: длина – 4 692 мм, ширина – 1 805 мм, высота – 1 500 мм, колесная база – 2 660 мм.

Предположительно GAC GA4 получит 1,3-литровый турбированный мотор и 1,5-литровый атмосферный двигатель Мощность турбомотора 137 л.с., а «атмосферник» способен выдать 114 л.с.

Стоит отметить, что GAC пока не продает свои автомобили на американском рынке. Компания планирует выйти на него к концу десятилетия, при этом GAC уже в четвертый раз будет принимать участие на автосалоне в Детройте.