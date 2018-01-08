Продажи автомобилей премиум-класса в России упали на 0,4%

Российские аналитики из Автостат провели исследование по продажам премиальных авто за 11 месяцев 2017 года и выяснили, что в России продажи автомобилей премиум-класса упали на 0,4%.

В количественном выражении показатель продаж составил 126 200 единиц, тогда как за такой же период 2016 года было реализовано 126 800 премиальных авто.

Лидирует в сегменте немецкая компания Mercedes-Benz, которая за 11 месяцев 2017 года реализовала 32 375 своих машин, а этот показатель оказался хуже на 2,4%.

Вторым по популярности стал бренд BMW, автомобили которого разошлись тиражом в количестве 27 227 ед, что больше на 8.2%.

В тройке лидеров расположился премиальный бренд Lexus с результатом 20 982 проданных машины, что на 2.9% меньше.

Также аналитики отмечают и компанию Audi, которая показала самую большую отрицательную динамику продаж — минус 19,1% до 15 426 проданных авто.

Далее в рейтинге оказались: Land Rover (8092 шт.; -2,9%), Volvo (5934 шт.; +20,2%), Infiniti (4568 шт.; +11,6%), Porsche (3984 шт.; -7,4%), Jaguar (2016 шт.; +12,4%) и MINI (1441 шт.; +17,1%).