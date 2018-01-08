Чешский автопроизводитель анонсировал продажи своего нового кроссовера на китайском рынке. Как сообщили представители компании, продажи китайской версии Skoda Karoq стартуют в марте 2018 года.

Китайская версия кроссовера будет отличаться от той, которая предлагается на европейском рынке. Так, новинка в Китае будет предложена с увеличенной колесной базой на 50 мм.

Таким образом, размер колесной базы составит 2 688 мм. Также модель получит увеличенную длину на 50 мм. При этом высота и ширина останется прежней и составит 1 841 и 1 605 мм.

Во внешности Skoda Karoq стоит отметить наличие большего количества хромированных элементов, а еще у автомобиля появились шильдики с названием модели на дверях и задних крыльях.

Моторная гамма кроссовера будет представлена 1,2 и 1,4-литровыми моторами с отдачей 116 и 150 л.с. Пару двигателям составит шестискоростная механика или семискоростной робот.

Система привода будет только на переднюю ось, а вот дизельные силовые установки для китайской версии не предусмотрены.