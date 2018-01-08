Suzuki готовит новый бюджетный кроссовер Suzuki Future-S‍

На автосалоне Auto Expo, который начнет свою работу уже в следующем месяце будет представлен новый бюджетный кроссовер марки Suzuki.

Сегодня компания Maruti Suzuki в Сети опубликовала первый тизер модели и пока она носит статус концепта и называется Future-S.

Информации про новую модель, предназначенную для индийского рынка пока нет, но предполагается что этот автомобиль станет еще дешевле, чем Suzuki Vitara Brezza.

Концепт Future-S создавался с учетом потребностей и специфики индийского рынка, и по предварительной информации модель на 200 мм короче, чем Vitara Brezza, длинна которой составляет менее 4 метров.

Также эксперты предположили, что концепт создан на базе Suzuki Heartect, а значит для серийной версии Future-S будеу доступны 1,2-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный моторы.