За день до официального открытия выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе представили первый автомобиль компании Byton.
Китайский электрокроссовер Byton Concept представлен на CES-2018
Это электрический кроссовер, который пока носит статус концепта и название Byton Concept.
Серийная версия кроссовера будет показана в 2019 году, в это же время он станет доступен для покупки.
Товарная версия автомобиля будет мало чем отличатся от концепта и она будет предлагаться в США и Китае, причем для американского рынка Byton будет стоить от 45 000 долларов.
Электрокар получил внушительные размеры: длина – 4 850 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 650 мм.
В концепте установлены камеры вместо зеркал. Также камеры применили вместо дверных ручек, где они распознают владельца и автоматически отпирают двери.
Еще в салоне электрокара есть огромный по современным меркам экран, кторый располагается на всю центральную консоль. Ширина экрана составляет 1,25 метра.
Также в рулевом колесе есть еще один экран, который по всей видимости, заменит панель приборов.
Сообщается, что кроссовер Byton получит несколько модификаций и самая младшая будет оснащаться электрической силовой установкой с отдачей 272 л.с.
Запас хода этой версии будет около 400 км. Более мощная модификация получит электродвигатели с суммарной отдачей 476 л.с. и запас хода в 523 км.
Все экземпляры кроссовера Byton с завода будут оснащаться автопилотом 3-уровня с возможностью его обновления до 4 поколения.
После выхода в продажу кроссовера компания Byton планирует представить седан и хетчбек. Все автомобили марки будут собирать на заводе в Китае.