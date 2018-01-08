Китайский электрокроссовер Byton Concept представлен на CES-2018‍

За день до официального открытия выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе представили первый автомобиль компании Byton.

Это электрический кроссовер, который пока носит статус концепта и название Byton Concept.

Серийная версия кроссовера будет показана в 2019 году, в это же время он станет доступен для покупки.

Товарная версия автомобиля будет мало чем отличатся от концепта и она будет предлагаться в США и Китае, причем для американского рынка Byton будет стоить от 45 000 долларов.

Электрокар получил внушительные размеры: длина – 4 850 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 650 мм.

В концепте установлены камеры вместо зеркал. Также камеры применили вместо дверных ручек, где они распознают владельца и автоматически отпирают двери.

Еще в салоне электрокара есть огромный по современным меркам экран, кторый располагается на всю центральную консоль. Ширина экрана составляет 1,25 метра.

Также в рулевом колесе есть еще один экран, который по всей видимости, заменит панель приборов.

Сообщается, что кроссовер Byton получит несколько модификаций и самая младшая будет оснащаться электрической силовой установкой с отдачей 272 л.с.

Запас хода этой версии будет около 400 км. Более мощная модификация получит электродвигатели с суммарной отдачей 476 л.с. и запас хода в 523 км.

Все экземпляры кроссовера Byton с завода будут оснащаться автопилотом 3-уровня с возможностью его обновления до 4 поколения.

После выхода в продажу кроссовера компания Byton планирует представить седан и хетчбек. Все автомобили марки будут собирать на заводе в Китае.