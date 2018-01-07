Первый летающий автомобиль появится в России‍ в 2020-2021 году

Информация о сроках выхода первого в России летающего автомобиля оказалась в распоряжении Интерфакса, журналисты которого ссылаются на директора компании-разработчика Юрия Баженова.

Разработчики назвали сроки выпуска первого летающего авто в России, которое должно взлетать с площадки 50 на 50 метров.

Согласно полученной информации, его появление запланировано на 2020-2021 года. В конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ) «Свободный взлет» победила компания «ПромСервис».

Требованием для летающего автомобиля становится его возможность взлета с площадки размером 50 на 50 метров.

Также, такая машина должна иметь систему аварийного спасения парашютного типа, а также в нем должно быть шасси внеаэродромного применения.

Еще летающий автомобиль должен иметь автопилот. В частности, чтобы при разных условиях такой машиной мог управлять как летчик, так и автономная система. Напомним, что ранее во Франкфурте Aeromobil показал летающий автомобиль Aeromobil 4.0.

Еще сообщалось, что Geely совместно с Terrafugia выпустят летающий автомобиль с вертикальным взлетом. Также в прошлом году глава АвтоВАЗа Николя Мор рассказал о планах выпустить летающий автомобиль.