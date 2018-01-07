На дорогах общего пользования очевидцы заметили необычный внедорожник Mercedes-Benz G500 4×4 Squared из лимитированной версии, созданной тюнерами Brabus. Видеоролик с уникальным внедорожником был опубликован на канале Mercedes-Benz Maybach Fans.

Mercedes-Benz G500 4×4 от Brabus превратили в гламурный вездеход, обклеенный пленкой.

Иными словами доработанный Mercedes-Benz G500 4×4 специалистами Brabus еще был доработан и превратился в роскошную модель, мимо которой не пройти просто так.

Внедорожник получил яркий цвет кузова, а также колесные диски выкрашенные в красный цвет.

Такой автомобиль оснащен четырехлитровым двигателем с 8 цилиндрами, который выдает 422 лошадиных сил мощности.