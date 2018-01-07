На британском рынке в прошлом году наблюдалась отрицательная динамика продаж новых автомобилей, что в первую очередь связано с «дизельным скандалом». Так, продажи новых авто в Великобритании в 2017 году упали впервые за 6 лет.

За 2017 год автопроизводители реализовали в стране 2,54 миллиона машин, что оказалось хуже результатов 2016 года на 5,7%.

Впрочем, даже несмотря на снижение продаж, 2017 год оказался третьим самым успешным за последние десять лет.

Отмечается, что еще в начале прошлого года снижение продаж автомобилей с дизельными моторами было не существенным, но во второй половине года популярность таких авто упала более чем на треть.

Количество зарегистрированных автомобилей с бензиновыми двигателями наоборот выросло на три процента.