В компании опубликовали отчетные данные по продажам автомобилей на глобальном рынке за прошлый год. Вместе с тем компания Volvo Cars сообщила о рекордных продажах в 2017 году.

За отчетный период автопроизводитель реализовал на мировом рынке 571 577 автомобилей, что оказалось на семь процентов выше результатов годом ранее.

Объём реализованных авто марки в прошлом году стал рекордным. Самыми востребованными моделями шведской марки стали седан S90 и кроссовер XC60.

На территории Китая автомобили компании стали популярнее на 25,8% и именно в этой стране продажи выросли больше всего.

Также рост популярности Volvo наблюдался и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на европейском рынке и в странах Ближнего Востока и Африки.