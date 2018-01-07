Компанией PAL-V выпущена первая партия летающих автомобилей

Компания PAL-V уже выпустила первую партию своих летающих автомобилей PAL-V Liberty, которые уже неоднократно были показаны на различных выставках и даже в прошлом году стали доступны по предзаказу.

Как сообщают российские СМИ, первая партия была выпущена в спецверсии Liberty Pioneer Edition и ее тираж составляет всего 90 единиц.

PAL-V предлагается в нескольких вариантах. Так, версия Liberty Pioneer Edition стоит от 499 тысяч евро, в дальнейшем начнут производить Liberty Sport, который стоит на порядок дешевле – от 299 тысяч евро. Напомним, что сегодня были названы предварительные сроки выхода первого российского летающего автомобиля.