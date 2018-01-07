Renault представит хечбэк Clio нового поколения в Париже

Зарубежные инсайдеры сообщили о дате презентации нового поколения хэтчбека Renault Clio. Ранее предполагалось, что его дебют состоится в 2019 году, однако согласно новым данным это произойдет осенью этого года на автосалоне в Париже.

До конца года на европейском рынке стартуют его продажи. Согласно информации британских СМИ, Renault Clio оснастят электрическим двигателем и беспилотными технологиями.

Автомобиль получит системы автономного вождения второго уровня, а также ряд новых систем безопасности и помощи водителю.

По предварительной информации моторная гамма будет представлена дизельными и бензиновыми моторами, а также ожидается появление и гибридной версии модели.