В 2018 году выйдет обновленный Audi S5 Sportback 2018 модельного года

Стали известны новые подробности про Audi S5 Sportback 2018 модельного года. Как сообщают специалисты caranddriver, автомобиль станет еще роскошнее.

В обновленной версии появятся новые опции и более дорогие отделочные материалы.

Под капотом Audi S5 Sportback 2018 года установят прежний шестицилиндровый бензиновый мотор объёмом 3,0-литра, который выдает 354 лошадиных силы мощности при 500 Нм крутящего момента.

В паре с турбированным двигателем будет работать 8-ступенчатый «автомат».

Модель предложат только в полноприводном варианте. Напомним, что сейчас на российском рынке Audi S5 Sportback 2017 стоит от 4 232 442 рублей.