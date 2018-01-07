Компания Renault для своего бюджетного кросс-хэтча Renault Kwid постоянно создает новые версии, которые выпускает небольшими тиражами. Так, у модели были внедорожные версии, варианты с двухцветным оформлением кузова и даже экстремальная версия. При этом теперь бюджетный кросс-хэтч Renault Kwid получил «новогоднюю» версию.

Эта модификация получила название Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition, а создавалась она для индийского рынка.

Отличается Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition от обычной версии радиаторной решеткой, которая получила хромированные вставки, рейлингами на крыше, а также серебристыми накладками на боковые зеркал и наклейками.

Для этого варианта будет доступен трехцилиндровый бензиновый двигатель, рабочий объём цилиндров которого составляет 0,8 литра, а мощность – 53 л.с.

Также для автомобиля предлагается литровый 55-сильный двигатель. Среди трансмиссий предлагается механика или пятискоростной робот Easy-R.

Стоимость Kwid Live For More Reloaded 2018 составляет 266 700 рупий или 240 тысяч рублей.