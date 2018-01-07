На российском рынке всегда были популярны внедорожники и кроссоверы и этот сегмент с каждым годом становится все популярнее, вытесняя тем самым универсалы и хэтчбеки.
Эксперты назвали Топ-5 внедорожников, доступных в России
07.01.2018 11:52
10362 0
Но в большей степени сейчас чаще всего приобретаются кроссоверы, которые зачастую обладают передним приводом или подключаемым полным приводом. А вот настоящих внедорожников на рынке становится все меньше и меньше.
Но выбор автомобилей, которые могут проехать там, где нет асфальтированной дороги, все еще есть и среди них знаменитая Chevrolet Niva, которая на рынке сейчас оценивается в 578 тысяч рублей.
Также российский автопром предлагает внедорожники УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот».
Среди авто импортного производства можно выделить Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser Prado.
Комментарииcomments powered by HyperComments