Эксперты назвали Топ-5 внедорожников, доступных в России

На российском рынке всегда были популярны внедорожники и кроссоверы и этот сегмент с каждым годом становится все популярнее, вытесняя тем самым универсалы и хэтчбеки.

Но в большей степени сейчас чаще всего приобретаются кроссоверы, которые зачастую обладают передним приводом или подключаемым полным приводом. А вот настоящих внедорожников на рынке становится все меньше и меньше.

Но выбор автомобилей, которые могут проехать там, где нет асфальтированной дороги, все еще есть и среди них знаменитая Chevrolet Niva, которая на рынке сейчас оценивается в 578 тысяч рублей.

Также российский автопром предлагает внедорожники УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот».

Среди авто импортного производства можно выделить Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser Prado.