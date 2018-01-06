При выборе первого авто чаще всего обращают внимание на дешевые автомобили, ведь не имея опыта лучше всего учится на машинах, которые стоят не дорого, а их обслуживание не будет сильно «бить по кошельку».
Зачастую первым автомобилем становится машина стоимостью до 100 тысяч рублей и конечно многим хочется, чтобы это была иномарка. И сейчас на российском рынке подержанных автомобилей объявлений до вышеуказанной суммы предостаточно и выбор моделей тоже большой.
Эксперты составили Топ-7 автомобилей в РФ до 100 000 рублей
При выборе первого авто чаще всего обращают внимание на дешевые автомобили, ведь не имея опыта лучше всего учится на машинах, которые стоят не дорого, а их обслуживание не будет сильно «бить по кошельку».
Так, обладая суммой до 100 тысяч рублей можно при желании отыскать неплохой вариант Daewoo Nexia, которая уже проверена временем и достаточно доступная в обслуживании. Но если Nexia не по душе, то стоит обратить внимание на Chevrolet Lanos или Ford Focus первого поколения.
Эти машины в свое время были очень популярными и сейчас очень много объявлений об их продаже, а значит будет с чего выбрать.
Для любителей японских автомобилей стоит обратить внимание на Mazda 323 и Mazda 626, но найти подходящий вариант до 100 тысяч рублей будет крайне сложно, но возможно. Также можно остановить свой выбор на Toyota Corolla и Audi 100.