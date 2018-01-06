Для внедорожника китайской марки BAIC специалисты подготовили сразу два заводских тюнинг-пакета, предназначенных для BAIC BJ40 и его удлиненной версии. На новые пакеты у Китае уже озвучены цены и в таком исполнении модель уже доступна для покупки.
Китайский внедорожник BAIC BJ40 получил заводской тюнинг
06.01.2018 09:49
133 0
В заводской тюнинг-пакет входят не только элементы, улучшающие внедорожные характеристики модели, но и существенные изменения во внешности.
Так, для BAIC BJ40 стоимость одного пакета составит 12 тысяч юаней или 106 тысяч рублей, а другого — 20 тысяч юаней или 176 900 рублей.
В списке пакета числится новый передний и задний бамперы, пластиковые расширители колесных арок, усиленный багажник на крышу, а также наборы пружин и амортизатором для увеличения дорожного просвета.
Во втором пакете дополнительно будет предложена модернизированная подвеска, лебедка в передний бампер и внедорожные колеса.
Комментарииcomments powered by HyperComments