Китайский внедорожник BAIC BJ40 получил заводской тюнинг

Для внедорожника китайской марки BAIC специалисты подготовили сразу два заводских тюнинг-пакета, предназначенных для BAIC BJ40 и его удлиненной версии. На новые пакеты у Китае уже озвучены цены и в таком исполнении модель уже доступна для покупки.

В заводской тюнинг-пакет входят не только элементы, улучшающие внедорожные характеристики модели, но и существенные изменения во внешности.

Так, для BAIC BJ40 стоимость одного пакета составит 12 тысяч юаней или 106 тысяч рублей, а другого — 20 тысяч юаней или 176 900 рублей.

В списке пакета числится новый передний и задний бамперы, пластиковые расширители колесных арок, усиленный багажник на крышу, а также наборы пружин и амортизатором для увеличения дорожного просвета.

Во втором пакете дополнительно будет предложена модернизированная подвеска, лебедка в передний бампер и внедорожные колеса.