До рынка Великобритании добрался удлиненный семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace. В Туманном Альбионе его оценили в 29 370 фунтов (2,3 млн рублей).
В Volkswagen назвали цены на семиместный кроссовер Tiguan AllSpace
06.01.2018 14:20
4249 0
Новый Volkswagen Tiguan Allspace создан на одной платформе с популярным в России чешским кроссовером Skoda Kodiak.
В нем установлен третий ряд сидений, который добавил дополнительные места, но забрал объём багажного отделения.
Семиместный Tiguan получил удлинённую колесную базу — 2 787 миллиметров, за счет чего длина кроссовера увеличилась на 215 мм в сравнении с пятиместным немецким кроссовером.
На британском рынке Tiguan Allspace предлагается с 1,4-литровым бензиновым турбомоторм и 2,0-литровым турбодизелем. Мощность этих двигателей составляет 150 л.с. Как передает портал «ГазетаDAILY», цена дизельной версии составляет 31 550 фунтов (2,5 млн рублей).
Комментарииcomments powered by HyperComments