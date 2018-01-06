В Volkswagen назвали цены на семиместный кроссовер Tiguan AllSpace‍

До рынка Великобритании добрался удлиненный семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace. В Туманном Альбионе его оценили в 29 370 фунтов (2,3 млн рублей).

Новый Volkswagen Tiguan Allspace создан на одной платформе с популярным в России чешским кроссовером Skoda Kodiak.

В нем установлен третий ряд сидений, который добавил дополнительные места, но забрал объём багажного отделения.

Семиместный Tiguan получил удлинённую колесную базу — 2 787 миллиметров, за счет чего длина кроссовера увеличилась на 215 мм в сравнении с пятиместным немецким кроссовером.

На британском рынке Tiguan Allspace предлагается с 1,4-литровым бензиновым турбомоторм и 2,0-литровым турбодизелем. Мощность этих двигателей составляет 150 л.с. Как передает портал «ГазетаDAILY», цена дизельной версии составляет 31 550 фунтов (2,5 млн рублей).