Toyota показала заднюю оптику седана Avalon нового поколения

Японский автопроизводитель продолжает подогревать интерес поклонников к новому поколению седана Avalon. Накануне в Сети был опубликован новый тизер, на котором показана задняя оптика нового Avalon.

Официальная премьера седана новой генерации состоится в рамках Детройтского автосалона в этом месяце.

Последний раз автомобиль получил серьезное обновление в 2014 году, и с тех пор автомобиль не получал никаких существенных доработок.

Новый Toyota Avalon будет основан на платформе TNGA, которая используется во многих новых о обновленных моделях японской марки и предполагает наличие гибридной установки помимо стандартных ДВС.

Так, моторная гамма Toyota Avalon нового поколения будет представлена четырехцилиндровыми двигателями, а также шестицилиндровым 3.5-литровым агрегатом.

Гибридная силовая установка будет состоять из 2,5-литрового агрегата и одного электромотора, а суммарная её отдача составит 210 л.с. Отличием от предшественника станут и увеличенные габариты. В частности в седане станет больше длина и ширина.