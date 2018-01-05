Пикап Mercedes-Benz X-Class подготовили для любителей кемпингов

Первый пикап компании Mercedes-Benz получил новые спецверсии, которые понравятся любителям выбраться на природу.

Компания Mercedes-Benz показала пикап X-Class, разработанный при участии фирмы Tischer. Эта компания специализируется на подготовке автомобилей для путешествий.

Первая модификация пикапа получила жилой модуль с тремя креслами, которые можно трансформировать в кровать. Также в модуле предусмотрена газовая плита, душевая кабина и туалет.

Вторая версия пикапа создавалась в компании VanEssa и она уже намного проще версии Tischer. В ней нет жилого модуля, а в самом кузове грузовика располагается специальный выдвижной блок, в котором есть все для пикника.