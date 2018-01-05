Первый пикап компании Mercedes-Benz получил новые спецверсии, которые понравятся любителям выбраться на природу.
Пикап Mercedes-Benz X-Class подготовили для любителей кемпингов
05.01.2018 22:07
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Компания Mercedes-Benz показала пикап X-Class, разработанный при участии фирмы Tischer. Эта компания специализируется на подготовке автомобилей для путешествий.
Первая модификация пикапа получила жилой модуль с тремя креслами, которые можно трансформировать в кровать. Также в модуле предусмотрена газовая плита, душевая кабина и туалет.
Вторая версия пикапа создавалась в компании VanEssa и она уже намного проще версии Tischer. В ней нет жилого модуля, а в самом кузове грузовика располагается специальный выдвижной блок, в котором есть все для пикника.
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