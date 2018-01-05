Названы самые ожидаемые автомобильные новинки 2018 года‍

2018 год будет очень богат на автомобильные новинки и скорее всего в этом году представят еще больше моделей, чем в 2017 году.

В текущем году будет большое количество кроссоверов и этот сегмент стараются развивать все компании, которые работают на глобальном рынке.

Так, в текущем году начнутся продажи большого кроссовера Volkswagen Teramont. Эта модель была представлена еще год назад и на американском рынке ее знают, как Volkswagen Atlas.

Этот кроссовер будет предлагаться с бензиновым мотором и системой полного привода 4Motion. По некоторой информации в России модель появится с 2,0-литровым турбомотором и системой 4Motion.

О ценах на большой кроссовер Teramont пока ничего не известно. В США за эту модель компания просит от 30 500 долларов.

Также на российском рынке в 2018 году начнут предлагать Mitsubishi Eclipse Cross. Продажи этой модели начнутся весной и ее предложат с 1,5-литровым турбомотором и с 2,2-литровым дизелем. Трансмиссия для японского кроссовера будет шестиступенчатая «механика» или вариатор.

Корейские компании порадуют своих поклонников новым поколением кроссовера Hyundai Santa Fe и Kia Sorento Prime, последний прибудет на рынок в следующем месяце.

А вот Hyundai Santa Fe должен быть показан в конце года, а в начале 2019 года он появится в российских дилерских центрах. Новое поколение Santa Fe будет выполнено в стиле компактного кроссовера Hyundai Kona.

В середине 2018 года до российских дилеров должны добраться первые экземпляры большого премиального кроссовера Audi Q8.

Эту модель уже тестировали в российских условиях и ее не однократно видели в Москве. О стоимости и моторной гамме Audi Q8 пока ничего не известно.

Помимо Audi Q8 премиальный сегмент кроссоверов пополнит Volvo XC60 нового поколения и абсолютно новый Volvo XC40.

Старшая модель уже доступна для заказа, но пока только в спецверсии First Edition, поставки остальных комплектаций XC60 российским дилерам должны начаться в первом квартале 2018 года.

Кроссовер XC40 приедет в Россию в 2018 году. Предположительно он будет предлагаться с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 190 до 245 л.с.

Еще в 2018 году начнут продавать Skoda Kodiaq российской сборки. Производство чешского кроссовера организуют в Нижнем Новгороде и это позволит существенно расширить количество комплектаций Kodiaq. По предварительно информации должен появится вариант с передним приводом, а моторная гамма пополнится новыми моторами.

Помимо кроссоверов в текущем году начнут продажи и Kia Stinger, который считается самым быстрым в компании и в России за нее поросят от 2 млн рублей.

Дилеры предложат Stinger с базовым 2,0-литровым 248-сильным мотором и 3,3-литровым 370-сильным V6, который способен разогнать автомобиль от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Также в РФ должен появится бизнес-седан Toyota Camry, построенный уже на платформе TNGA и выполненный в новом стиле.

Новое поколение Camry уже дебютировало в США и Японии, и согласно ранее опубликованным изображениям в Роспатенте, российская версия седана не будет отличатся от японской или американской версии.

Ожидается в текущем году и появление российских новинок. Так семейство Vesta будет расширено за счет Lada Vesta Cross, Vesta S-line и Vesta R. Предположительно последних две версии получат 1,8-литровый мотор.