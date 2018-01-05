Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в США в 2017 году

На американском рынке подвели итоги продаж автомобилей за год и назвали самые востребованные у американцев модели авто. Так, были названы самые популярные автомобили в США в 2017 году и первая тройка оказалась за пикапами.

На первой строчке самых продаваемых моделей остается Ford F-Series, реализованный в количестве 896 764 единиц, что на 9.3% превышает показатели 2016 года.

На второй строчке расположился пикап Chevrolet Silverado с результатом 585 864 ед., а в тройке лидеров с показателем 500 723 ед. оказался пикап Ram Trucks.

Четвертая строчка досталась японскому кроссоверу Toyota RAV4, выбор на котором остановили 407 549 американцев.

В первой пятерке оказался Nissan Rogue, который был продан в количестве 403 465 экземпляров.

Вторая пятерка выглядит следующим образом: Toyota Camry (387 081 ед.), Honda CR-V (377 895 ед.), Honda Civic (377 286 ед.), Honda Accord (322 655 ед.) и Toyota Corolla (329 196 ед.).