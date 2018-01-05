Кроссовер Tesla Model X отбуксировал многотонную фуру

В Сети опубликовали видеоролик с участием электрического кроссовера и фуры, который был создан на территории Северной Каролины. В опубликованном видеоролике показывают возможности кроссовера американской марки, который смог отбуксировать многотонную фуру.

Стоит отметить, что согласно заявлению производителя Tesla Model X способен буксировать прицеп массовой до 2 268 килограммов.

Кроме этого в электрокаре реализована система, которая распределяет тягу между осями.

В топовой версии кроссовер имеет электрическую установку с двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 774 л.с., а показатель крутящего момента равен 967 Нм.

