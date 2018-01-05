Продажи автомобилей в Японии в 2017 году выросли впервые за три года

Аналитики агентства Kyodo сообщили, что продажи автомобилей на территории Японии в 2017 году выросли впервые за три года и это несмотря на скандалы вокруг многих японских автопроизводителей.

Так, в прошлом году на японском рынке было реализовано 5,23 миллиона автомобилей. Этот результат оказался выше 2016 года на 5,3%.

Рост автомобильного рынка Японии зафиксирован впервые за последние три года.

Напомним, что в 2017 году автомобильные компании такие как Nissan Motor, Subaru, а также некоторые другие компании, которые осуществляют производство своих автомобилей в Японии, оказались в центре скандала, связанного с контролем качества производимых авто.

Дело в том, что в стране действует специфический закон, согласно которому проверку качества автомобиля должны осуществлять специалисты, получившие специальный сертификат.