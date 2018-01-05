Власти Калифорнии с 2040 года введут запрет на продажу машин с ДВС

Соответствующий законопроект уже разработан и был представлен Филом Тинг, который является членом Законодательного собрания Калифорнии. В разработанном проекте закона говорится о запрете продажи автомобилей, оснащенных ДВС.

В частности, речь идет о введение полного запрета с 1 января 2040 года. С этого момента на территории Калифорнии будут полностью запрещены все автомобили, которые приводятся в движение бензиновыми или дизельными моторами.

Разрешены будут только автомобили с электрической силовой установкой и установкой на топливных элементах.

При этом в законопроекте указано, что новый закон не будет действителен для коммерческих автомобилей с массой более 4535 килограммов и для машин, принадлежащих жителям других штатов.