Новый седан Audi A6 дебютирует на автосалоне в Женеве

В прошлом месяце немецкая компания Audi опубликовала видеотизер с новым Audi A6, анонсировав его презентацию на 2018 год. При этом точную дату премьеры автомобиля в компании не озвучили.

Между тем представители компании Audi в общении с зарубежными журналистами рассказали, что премьера нового поколения Audi A6 будет проходить в марте в рамках Женевского автосалона.

Уже известно, что в основе нового Audi A6 расположится новая платформа, за счет которой будет снижен вес авто в отличие от предшественника.

Линейка двигателей будет представлена бензиновыми моторами на четыре цилиндра, дизельными шестицилиндровыми агрегатами, а также гибридной и электрической установками.

В списке оборудования будет система автономного вождения, которая будет работать на скорости до 60 км/ч.

