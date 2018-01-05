В рамках выставки потребительской электроники CES 2018 Panasonic покажет автомобиль собственной разработки. Информация о премьере нового концепта от Panasonic оказалась в распоряжении зарубежного интернет-издания Jalopnik.
На выставке CES 2018 состоится премьера концепт-кара Panasonic
05.01.2018 12:21
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Вместе с информацией появились и первые фото автомобиля, готовящегося к премьере. На сегодняшний день никаких официальных подробностей о новинке нет.
По предварительным данным, на CES 2018 будет показана модель, оснащенная беспилотной системой. Также есть предположение, что компания покажет будущий дизайн салона беспилотного автомобиля.
К слову подобное было показано в 2016 году. С другой стороны ранее в Сети появлялась информация, что Panasonic займется разработкой собственного автопилота, который появится на автомобилях в 2020 году.
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