Более 107 тыс. машин выпустил Ижевский автозавод за 11 месяцев

Минпромторг Удмуртии сообщил об объёмах выпуска автомобилей на предприятии LADA Ижевск по итогам 11 месяцев прошлого года.

Как стало известно, Ижевский автомобильный завод за период январь-ноябрь 2017 года выпустил 107 411 автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 21 процент.

За такой же период 2016 года в Ижевске было собрано 96 тысяч автомобилей.

Сейчас LADA Ижевск выпускает лифтбеки Lada Granta, но в скором времени производство этого автомобиля будет перенесено для увеличения объёмов выпуска автомобилей семейства Lada Vesta.

Напомним, что с конвейера завода сходят седаны Lada Vesta, а также в начале осени стартовал выпуск универсалов Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.