Стартовали продажи обновленного кроссовера Peugeot 2008

На китайском автомобильном рынке стартовали продажи обновленной версии кроссовера Peugeot 2008, который предлагается в пяти комплектациях. Peugeot 2008 2018 модельного года уже поступил в дилерские центры, где предлагается по цене от 89 700 юаней.

Для китайских клиентов производитель предлагает кроссовер с иной радиаторной решеткой, увеличенным логотипом, обновленными бамперами, светодиодными ДХО, а также с колесными дисками из легких сплавов размером 17 дюймов.

В салоне обновилась приборная панель, а также появилась информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Моторная гамма представлена 1,6-литровым 100-сильным и 1,2-литровым турбированным мотором мощностью 110 л.с.

Пару моторам составит шестискоростной автомат, работающий только с переднеприводной системой.

Цены на кроссовер 2018 модельного года варьируются в пределах от 89 700 до 128 700 юаней, а это от 800 тысяч до 1 138 000 рублей.