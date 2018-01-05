Информация о появлении гибридной модификации у кроссовера Nissan X-Trail оказалась в распоряжении китайских автомобильных изданий. Сообщается, что новая версия кроссовера получит установку от гибридного Mitsubishi Outlander PHEV.

Согласно данным китайских СМИ, кроссовер Nissan X-Trail получит гибридную модификацию, причем гибридная установка будет не собственной разработки, а позаимствована от Mitsubishi Outlander PHEV.

В последнем установка состоит из двухлитрового бензинового мотора с отдачей 121 л.с. и двух электродвигателей. Последние имеют мощность 86 л.с.

Один их электродвигателей располагается на передней оси, а второй на задней. На одной электротяге Outlander PHEV преодолеет расстояние в 55 километров, а суммарный запас хода составит 800 км.